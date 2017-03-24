"MHP lideri mi, Başbakan mı size karşı daha sert konuşuyor?" sorusu üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu, "Emin olun, çok fazla dinlemediğim için bilmiyorum. Zamanım yok onları dinlemeye." dedi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği sonu belli olmayan dipsiz kuyuya benziyor. Benim için olsa dahi istemem. Demokrasiye, insan haklarına aykırı bu." dedi.







Kılıçdaroğlu, Radyo Viva canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.







Bir soru üzerine oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun, Güney Kore'de sürdürdüğü doktorayı tamamlayarak, Türkiye'ye döndüğünü belirten Kılıçdaroğlu, oğlunun askerden kaçtığı iddialarının ise doğru olmadığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem'in hakkı olduğu halde bedelli askerlik yapmadığını, normal bir şekilde gidip askerliğini yapacağını bildirdi.







kaynak:habertürk