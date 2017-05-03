KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE İNCE'DEN TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun "Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" sözlerine İnce, Twitter hesabından yanıt vererek, önemli olanın seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmek olduğunu vurguladı
CHP'de kurultay tartışmasına yönelik Kılıçdaroğlu'nun "Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" sözlerine CHP'li Muharrem İnce'den tepki geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Önemli olan farklı düşüneni, muhalefet edeni kapının önüne koymak değil, seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmektir." mesajını paylaştı.
kaynak:habertürk
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