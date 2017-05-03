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kılıçdaroğlu'nun sözlerine ince'den tepki

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE İNCE'DEN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun "Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" sözlerine İnce, Twitter hesabından yanıt vererek, önemli olanın seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmek olduğunu vurguladı

Tarih : 03 Mayıs 2017, 16:55
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine İnce'den Tepki(7/10)4


 CHP'de kurultay tartışmasına yönelik Kılıçdaroğlu'nun "Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" sözlerine CHP'li Muharrem İnce'den tepki geldi.



Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Önemli olan farklı düşüneni, muhalefet edeni kapının önüne koymak değil, seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmektir." mesajını paylaştı.



 



kaynak:habertürk








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