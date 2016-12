Bu kişiyle birlikte gözaltına alınan diğer 3 kişiden ikisinin ise cinsel taciz, uyuşturucu, güveni kötüye kullanmak ve yaralama suçlarından daha önceden polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan şüpheliler serbest kaldı.







Cinayet Büro Amirliğine getirilerek olayla ilgili sorgulanan şüphelilerden kurşunu atan İrfan C. (38)'nin şehitlerden birinin dayısı olduğu tespit edildi. Cenaze sırasında çelenkleri attıkları ve İrfan C. ile birlikte hareket ettikleri için yakalanan Tunç E. (29), Kadir Can A. (30) ve Yusuf T. (30) Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri saat 22.00' kadar sürdü.







İrfan C. hakkında silahlı tehdit, diğer şüpheliler ile ilgili ise mala zarar vermek suçlarından işlem yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.







Cenaze sırasında çelenkleri kırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin sorgularında çelengi kırmadıklarını, olay sırasında bir arbede yaşandığını daha sonra da polisin gözaltına aldığını söyledikleri öğrenildi. Kurşunu attığı belirtilen İrfan C.'nin ise yeğeninin şehit olması nedeniyle çok duygusal olduğunu tepkisini göstermek için böyle bir hareket yaptıgını söylediği öğrenildi.







Şüphelilerden Tunç E.'nin daha önceden uyuşturucu bulundurmak, güveni kötüye kullanmak ve yaralama suçlarından polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Kadir Can A.'nın da önceden uyuşturucu bulundurmak ve cinsel taciz suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.