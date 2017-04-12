Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' ifadesi şehit ailesini üzdü

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KONTROLLÜ DARBE' İFADESİ ŞEHİT AİLESİNİ ÜZDÜ

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit olan Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe girişimi" ifadesinin canlarını acıttığını anlattı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:56
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü Darbe' İfadesi Şehit Ailesini Üzdü(5/10)6


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını televizyonda dinleyince, "Kefeni biz giyeceğiz, sen giymeyeceksin" diyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden 39 yaşındaki Bülent Karalı hain kurşunların hedefi oldu.



Birlikte çalıştığı babasının felç geçirmesi üzerine çalışmayı bırakan ve bakımıyla ilgilenen Karalı, hayatını kaybeden babasının ardından çalışma hayatına dönmeye hazırlanıyordu. Karalı, 16 Temmuz'da sözleşme imzalayarak lokanta açacaktı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Nun    Kontrollü  Darbe    İfadesi  Şehit  Ailesini  Üzdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER