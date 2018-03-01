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Kılıçdaroğlu'nun Kızı, Ataşehir'deki Dairesini 100 bin Dolara Güneş Gazetesine Sattı

KILIÇDAROĞLU'NUN KIZI, ATAŞEHİR'DEKİ DAİRESİNİ 100 BİN DOLARA GÜNEŞ GAZETESİNE SATTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu tartışmalara neden olan Ataşehir'deki dairesini, 100 bin dolara Güneş gazetesinin sahiplerine sattı.

Tarih : 01 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Kızı, Ataşehir'deki Dairesini 100 Bin Dolara Güneş Gazetesine Sattı(10/10)6

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerine ilişkin tartışmalara konu olan Ataşehir'deki daire ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Zeynep Kılıçdaroğlu'nun 1 milyon dolar olduğu iddia edilen dairesi, 100 bin dolara Güneş gazetesinin sahiplerine satıldı. Buz Rezidans'taki dairenin devir işlemlerinin dün saat 16.00 sıralarında tamamlandığı öğrenildi.

MEKTUP YAZMIŞTI: 100 BİN DOLARA SATMAYA HAZIRIM

Zeynep Kılıçdaroğlu, Güneş gazetesine bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kılıçdaroğlu da daire için "Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, 'vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız' diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız." demişti.

GÜNEŞ "100 BİN DOLAR HAZIR TUT SÖZÜNÜ" MANŞETİNİ ATMIŞTI

Güneş gazetesi Kılıçdaroğlu'nun sözlerini haberleştirerek "100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz" manşetini atmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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