CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 17 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler TBMM'ye ulaştı



CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 milletvekiline ait 20 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Meclis'e gelen dosya sayısı 65'e ulaştı. Fezlekelerin 1'i AK Parti, 7'si CHP, 12'si HDP milletvekillerine ait.



CHP'DEN 7 VEKİL



CHP'den Kılıçdaroğlu dışında hakkında fezleke hazırlanan diğer isimler şöyle: CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem.







kaynak:habertürk