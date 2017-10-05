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kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı! yürüyüşte 4 tırnağını kaybetmiş

KILIÇDAROĞLU'NUN BU FOTOĞRAFI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI! YÜRÜYÜŞTE 4 TIRNAĞINI KAYBETMİŞ

Adalet Yürüyüşü sırasında, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun karavanda yatarken tırnaklarının morardığı görülen fotoğrafı, ilk kez ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, 4 tırnağını kaybetmiş.

Tarih : 05 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Bu Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı! Yürüyüşte 4 Tırnağını Kaybetmiş(6/10)4


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında, kendisine eşlik eden gazetecilerden Hürriyet yazarı Şükrü Küçükşahin kitap yazdı. Küçükşahin, kitabında Kılıçdaroğlu'nun dört tırnağının yürüyüşten sonra düştüğünü açıkladı.



YÜRÜYÜŞ ASLINDA BEDEL ÖDEMEYDİ



Kılıçdaroğlu, kitapta yer alan röportajında, "Bu yürüyüş aslında bir bedel ödemeydi. Adaleti sağlamak için bir bedel ödenmesi gerekiyordu" dedi.



"Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: "Şu bir gerçek eğer bir davaya inanıyorsanız ve o davanın önemli olduğunu kabulleniyorsanız fiziken ve ruhen önünüzde hiçbir zorluk olmadığını görüyorsunuz. Sonuçta görüyorsunuz ki insanlara bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. O insanları bu noktaya getiren nedir, adalet isteyen birine hakaret etmek, küfretmek insanlıkla bağdaşmaz ama bu insanlar bu noktaya gelmişse o insanı bu noktaya taşıyanları yargılamak, sorgulamak gerekiyor.



4 TIRNAĞINI KAYBETTİ



O yürüyüşte herkes hastalanabilirdi, yürüyüşü terk edebilirdi. Herkes belli bir süre ara verip devam edebilirdi, bunların hepsi oldu ama benim ne hastalanmaya ne belli bir süre beklemeye ne de güzergâh dışında bir yere gidip bir gece ikâmet etmeye hakkım vardı. El ağrısı oluşmadı ama dört tırnakta sorun oldu."



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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