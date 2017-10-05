KILIÇDAROĞLU'NUN BU FOTOĞRAFI İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI! YÜRÜYÜŞTE 4 TIRNAĞINI KAYBETMİŞ
Adalet Yürüyüşü sırasında, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun karavanda yatarken tırnaklarının morardığı görülen fotoğrafı, ilk kez ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, 4 tırnağını kaybetmiş.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında, kendisine eşlik eden gazetecilerden Hürriyet yazarı Şükrü Küçükşahin kitap yazdı. Küçükşahin, kitabında Kılıçdaroğlu'nun dört tırnağının yürüyüşten sonra düştüğünü açıkladı.
YÜRÜYÜŞ ASLINDA BEDEL ÖDEMEYDİ
Kılıçdaroğlu, kitapta yer alan röportajında, "Bu yürüyüş aslında bir bedel ödemeydi. Adaleti sağlamak için bir bedel ödenmesi gerekiyordu" dedi.
"Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: "Şu bir gerçek eğer bir davaya inanıyorsanız ve o davanın önemli olduğunu kabulleniyorsanız fiziken ve ruhen önünüzde hiçbir zorluk olmadığını görüyorsunuz. Sonuçta görüyorsunuz ki insanlara bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. O insanları bu noktaya getiren nedir, adalet isteyen birine hakaret etmek, küfretmek insanlıkla bağdaşmaz ama bu insanlar bu noktaya gelmişse o insanı bu noktaya taşıyanları yargılamak, sorgulamak gerekiyor.
4 TIRNAĞINI KAYBETTİ
O yürüyüşte herkes hastalanabilirdi, yürüyüşü terk edebilirdi. Herkes belli bir süre ara verip devam edebilirdi, bunların hepsi oldu ama benim ne hastalanmaya ne belli bir süre beklemeye ne de güzergâh dışında bir yere gidip bir gece ikâmet etmeye hakkım vardı. El ağrısı oluşmadı ama dört tırnakta sorun oldu."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
- Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlı Oyuncu Khan'ı Kabul Etti
- Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin
- Katalonya Referandumunun Resmi Sonuçlarını Açıkladı! Sandıktan Bağımsızlık Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
- Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
- Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
- Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
- Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
- İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar