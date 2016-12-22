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kılıçdaroğlu'nun başdanışmanına tutuklama

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANINA TUTUKLAMA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tarih : 22 Aralık 2016, 17:08
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama(6/10)5


 



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatıyla gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un emniyetteki işlemleri sona erdi. Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Gürsul'un FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.



Savcılık sorgusu tamamlanan Gürsul, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



 



kaynak:haberler








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