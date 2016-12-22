KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANINA TUTUKLAMA
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatıyla gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un emniyetteki işlemleri sona erdi. Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Gürsul'un FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan Gürsul, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar