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kılıçdaroğlu'nun açıklamadığı adil öksüz bilgisi ortaya çıktı

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMADIĞI ADİL ÖKSÜZ BİLGİSİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun, Cemaat'in "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğunu söylediğini yazdı.

Tarih : 28 Eylül 2016, 10:15
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Açıklamadığı Adil Öksüz Bilgisi Ortaya Çıktı(0/10)


Selvi, bu iddiayı araştırdığını, ancak doğrulatamadığını belirtti.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda, darbe girişiminin bir numaralı ismi olan Cemaat'in Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile ilgili “bildiğim bir şey var” demiş, ancak elinde somut bir bilgi olmadan konuşamayacağını belirtmişti.Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, “Kılıçdaroğlu'nun açıklamadığı Adil Öksüz bilgisini açıklıyorum” başlıklı bugünkü yazısında

Kılıçdaroğlu'na konuyu sorduğunu belirterek şunları yazdı:



“31 Ağustos tarihli “Adil Öksüz korunuyor mu?” yazımın çıktığı gün Kemal Bey aradı. “Adil Öksüz konusunda bana 20 gün önce önemli bir bilgi geldi” dedi. Merak ettim. “Adil Öksüz'ün, MİT ajanı olduğuna dair bir istihbarattı” diye konuştu. CHP liderine, “Bu istihbaratı araştırmam gerekir” dedim. Kemal Bey de, “Ben de sizin araştıracağınızı bildiğim için paylaştım” karşılığını verdi.



Kılıçdaroğlu'ndan edindiğim istihbaratın peşine düştüm. “Adil Öksüz sicil numarası ile teşkilatımızda çalışmaktadır” denilmesini beklemiyordum. Ama istihbarat birimlerinden, “Teşkilatla kesinlikle bir bağlantısı yok” cevabını aldım. Ama yetinmedim. Çünkü Adil Öksüz'ün bir elin koruması altında olduğu anlaşılıyordu.(…)”








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