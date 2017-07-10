KILIÇDAROĞLU’NUN “15 TEMMUZ“ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçmişti. Geceyi burada geçiren Kılıçdaroğlu'nun, burada çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
"BELEDİYE BAŞKANIMIZIN EVİNDE GİTTİK"
Hatırlanacağı gibi Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatmış ve geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde geçirdiğini doğrulamıştı.
Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesinde ne ler yaşadığını şu sözlerle anlattı:
21.50 uçağıyla Ankara'dan havalandık. İstanbul'a 23.00 sıralarında indik. Uçak indikten sonra askeri müdahaleden söz edildi. İnanamadım… Darbeye karşı olduğumuzu ifade ettik. Ankara'ya dönmek için bekledik. Havalimanı dışına çıkmanın da tehlikeli olabileceği ifade edildi. Oradan Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik. Orada darbeye karşı olduğumuza yönelik kısa bir metin hazırlayıp medyaya gönderdik.
İşte Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz fotoğrafı:
Kaynak: haberinburada
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