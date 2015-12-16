

KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORULAR







Erdem hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merakla beklenirken skandal ifadeleri Yeni Akit sordu, Kılıçdaroğlu cevap veremedi. İşte o sorular:







1- İstanbul Milletvekiliniz Eren Erdem'in Rus devlet kanalına verdiği röportajda,“2013 yılında Guta'da yaklaşık 1800 kişinin hayatını kaybettiği katliamda kullanılan Sarin gazı Türkiye'den gitti” ifadelerinin belgeleri var mı?







2- Eren Erdem, Türkiye'yi suçlu duruma düşürecek bu iddiasının belgelerini size sundu mu?







4- Eren Erdem'in bu iddialarının belgeleri eğer yoksa bu açık ihanetin karşısında parti olarak bir yaptırım uygulayacak mısınız?







5- Eren Erdem'in daha önce “Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı, İran safında olurum! İran düşerse, bütün doğu düşer!” şeklindeki paylaşımından genel başkan olarak rahatsızlık duydunuz mu?







ERDEM'İN İFADELERİ VATANA İHANETTİR







MHP'nin vereceği oylarla Eren Erdem'in dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanması gerektiğini ifade eden gazeteci-yazar Cem Küçük, “Eren Erdem'in söyledikleri vatana ihanettir, alçaklıktır. Bütün dünyada bu söylediklerinin vatana ihanet olduğu konusunda kimsenin zerre şüphesi yoktur. En koyu CHP'liler bile Eren Erdem'in bu söylediklerini kabul etmiyorlar ve çok ciddi tepkililer. MHP'nin de vereceği oylarla dokunulmazlığının kaldırılıp, Eren Erdem'in tutuklanması lazım. Eminim ki, Eren Erdem tutuklanacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Eren Erdem'in patronu olan Gürsel Tekin'in bu konuda mutlaka bir açıklama yapması lazım. Eren Erdem'in bu açıklamalarına katılıyorlar mı, katılmıyorlar mı?” diye konuştu.







DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR







Eren Erdem'in dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelirken Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Mehmet Sarı, “Eren Erdem'in bu açıklamaları Türk Ceza Kanunu kapsamında vatana ihanettir. Suç Basın Yayın yoluyla işlendiği için öncelikle Başsavcılık takibat yürütebilir. Başsavcılık yapacakları soruşturma neticesinde suç unsuru tespit ettiği hususunda Meclis'e fezleke göndermek suretiyle ilgili kişi hakkında yargılama yapmak için izin talep edilebilir. Bunun sonucunda Meclis ilgilinin dokunulmazlığının kaldırıldığı kararı vermesinin ardından Başsavcılık ilgili hakkında ‘Vatana ihanet' suçundan dava açabilir” şeklinde konuştu.







BEYRUT'A BENZETTİ







Öte yandan; partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Doğu, Güneydoğu'ya bakın. Kentler Beyrut gibi. Belli bölgelere girilmiyor, hendekler kazılmış. Hendek kazanlar unutmasın, bu ülkeye en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.