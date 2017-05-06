KILIÇDAROĞLU'NU SUÇLADI, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve CHP'deki görevlerinden istifa etti.
Selin Sayek Böke, açıklamasında 'Atılması gereken adımlar 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılmamıştır. Katılımcı demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel prensiplerine inanan ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye kavuşmasının yolunun bu değerlerden geçtiğini düşünen bir siyasetçi olarak, gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum. Bu sebeple CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum' ifadelerine yer verdi.
kaynak:hürriyet
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