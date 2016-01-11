KILIÇDAROĞLU'NU CHP'DEN İHRAÇ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, cuma namazı iznine ilişkin genelgeye destek verdiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihracı istemiyle CHP'ye başvuracağını belirtti.
Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1975'te Karayolları Genel Müdürlüğü çalışma saatlerinin, cuma namazı saatine göre düzenlenmesine ilişkin işlemin, "laiklik ilkesine" aykırı bulunarak ve inanç özgürlüğü içinde kalmadığı gerekçesiyle Danıştay tarafından bir yıl sonra iptal edildiğini ifade etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar