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KILIÇDAROĞLU'NU CHP'DEN İHRAÇ İÇİN HAREKETE GEÇTİ


KILIÇDAROĞLU'NU CHP'DEN İHRAÇ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Tarih : 11 Ocak 2016, 15:11
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nu Chp'den İhraç İçin Harekete Geçti(10/10)10


Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, cuma namazı iznine ilişkin genelgeye destek verdiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihracı istemiyle CHP'ye başvuracağını belirtti.



 Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1975'te Karayolları Genel Müdürlüğü çalışma saatlerinin, cuma namazı saatine göre düzenlenmesine ilişkin işlemin, "laiklik ilkesine" aykırı bulunarak ve inanç özgürlüğü içinde kalmadığı gerekçesiyle Danıştay tarafından bir yıl sonra iptal edildiğini ifade etti.








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