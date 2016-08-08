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KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİKAPI'DA 12 MADDELİK BİLDİRİ


KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİKAPI'DA 12 MADDELİK BİLDİRİ
Tarih : 08 Ağustos 2016, 09:42
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da 12 Maddelik Bildiri(0/10)


Temmuz'da Türk siyasal hayatı demokrasisi tarihinde önemli bir olaya imza attığını söyleyerek parlamentoya yapılan darbe girişiminin millete yapıldığını söyledi. İşte Kılıçdaroğlu'nun satır başları:



"15 Temmuz bir uzlaşma kapısı araladı bize. 15 Temmuz'da artık yeni bir Türkiye vardır. Eğer biz bu gücü bu uzlaşma kültürünü daha da ileriye taşıyabilirsek, çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi hep birlikte bırakmış olacağız. Neden ve niçin bu noktaya geldik? Önce teşhisi doğru koyacağız ki tedaviyi güzel yapalım. Güzel bir atasözümüz var. Ben dahil bütün siyasilerin bu musibetten ders çıkarması lazım. Ben dahil, bütün siyasi parti genel başkanlarının yeni bir olaya zemin hazırlamadan Türkiye'yi çağdaş uygarlığa götürmemiz lazım. Nedir bu dersler? 12 madde hazırladım. Diğer liderler de kabul ederse Türkiye gerçekten de uzlaşma kültürünü benimsemiş, sokaklarında fabrikalarında güler yüzlü insanların olduğu Türkiye haline gelecektir.








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