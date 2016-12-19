

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "amirallere suikast" soruşturmasında tahliyesinin ardından, hakkında verilen ikinci tutuklama kararı üzerine intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ailesine ziyarette bulundu.







Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, 7'nci ölüm yılı dolayısıyla Yarbay Tatar'ın Ankara'da yaşayan annesi Satı Tatar'ı ziyaret etti.







Ziyarette, Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ve eşi Nilüfer Tatar ile de görüşen Kılıçdaroğlu'na, Ankara Milletvekili Murat Emir, İl Başkanı Adnan Keskin ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti.







kaynak:haberler