

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasına ilişkin, "Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir." dedi.







Kılıçdaroğlu, gazete temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sonunda, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması konusunda kısa bir değerlendirmede bulundu.







Türkiye ve dünyanın ortak bir gündeminin oluştuğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak; kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. BM'nin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz." diye konuştu.







Kemal Kılıçdaroğlu, gazete temsilcileriyle yaptığı toplantının verimli ve samimi geçtiğini belirterek, toplantıda kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını belirtti.







kaynak:habertürk