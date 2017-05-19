Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü Gazetesine Operasyona Tepki!
Öldükten Sonraki 10 Dakika Görüntülendi!
Gençler Külliye'de
Tsk Sınır Ötesi Harekat İçin Olası Senaryoları Hazırladı
Dolar/Tl 3,60'ın Altına Geriledi!
Çorum'da Terör Örgütü Deaş Üyesi Tutuklandı
Ak Parti'nin Tüzüğünde Değişikliğe Gidilecek
Şok Sözler! Galatasaray Küme Düşer
Trafik Sigortası Yapmayana Ceza Geliyor
Şok Diyet Mağduru Olmayın!
Ak Parti'de Bir Seçim De 24 Mayıs'ta
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Futbol Camiası 19 Mayıs'ı Kutladı
İbrahim Erkal'ın İsmi Memleketinde Yaşatılacak
Başsavcı'dan Sözcü Gazetesine Operasyon Açıklaması
Dolar/Tl 3.60'ın Altına Geriledi
Kuzey Kore'de Çıldırdı! Füze Ürettikleri İçin Kutlama Yaptılar
Kastamonu'da Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 3 Ölü
Tsk, Sınır Ötesi Harekat İçin Olası Senaryoları Hazırladı
Gençlik Merkezleri Günleri'nde Diyarbakır Rüzgarı

kılıçdaroğlu'ndan sözcü gazetesine operasyona tepki!

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÖZCÜ GAZETESİNE OPERASYONA TEPKİ!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesini ziyaret edeceğini açıkladı

Tarih : 19 Mayıs 2017, 15:16
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü Gazetesine Operasyona Tepki!(8/10)8


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki 19 Mayıs yürüyüşü programında, gazetecilerin Sözcü gazetesine yönelik operasyona ilişkin sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu karara tepki göstererek, "Yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz" dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a giderek Sözcü gazetesini ziyaret edeceğini açıkladı.



Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:



Buradan ayrıldıktan sonra İstanbul'da Sözcü'yü de ziyaret edeceğim. Bu bayram günü bütün yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz. Türkiye'ye adalet dağıtın. Siz adalet dağıtamazsanız devleti çökertirsiniz.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  Sözcü  Gazetesine  Operasyona  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER