KILIÇDAROĞLU'NDAN SÖZCÜ GAZETESİNE OPERASYONA TEPKİ!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesini ziyaret edeceğini açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki 19 Mayıs yürüyüşü programında, gazetecilerin Sözcü gazetesine yönelik operasyona ilişkin sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu karara tepki göstererek, "Yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz" dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a giderek Sözcü gazetesini ziyaret edeceğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:
Buradan ayrıldıktan sonra İstanbul'da Sözcü'yü de ziyaret edeceğim. Bu bayram günü bütün yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz. Türkiye'ye adalet dağıtın. Siz adalet dağıtamazsanız devleti çökertirsiniz.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar