

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:



Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Türkiye'nin temel sorunlarını en azından değinme imkânımız olacak. Bugün 9 Mayıs Avrupa günü. Osmanlı da bir Avrupa devletiydi, Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa devletidir. Homeros Anadoluludur. Henüz tam üyeliği gerçekleştiremedik. AB'nin Türkiye'ye takındığı çifte standart var. Bunu kabul etmiyoruz. Ama kimse endişe duymasın, CHP Türkiye'yi dünyayı uygun ülkelerden birisi yapma konusunda azimlidir, kararlıdır.



Bu amaçla demokratik standartlarımızı geliştireceğiz. Kadın-erkek eşitliğini sağlayacağız. Üniversite, medya özgürlüğünü sağlayacağız. İnsan haklarını demokratik ülkelerin standartlarına eriştireceğiz. Biz bunu yapacağız, bütün vatandaşlarıma söz veriyorum.



6 Mayıs'ı hepiniz bilirsiniz, Hıdrellez. Tabiatın, doğanın yeşillendiği… Ama 6 Mayıs aynı zamanda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edildiği gündür. Onlar kendi ülkeleri ve insanları için çalıştılar. Hiçbir şey beklemediler. Bu güzel topraklarda herkes huzur içinde yaşasın diye, herkesin aşı işi olsun diye çalıştılar. Ama o mücadeleleri için önlerine engeller çıkarıldı. Yakalandılar, tutuklandılar, yargılandılar ve idam edildiler. Onlar bizim gönlümüzün kahramanlarıdır. Onları saygıyla anıyorum.







kaynak:hürriyet