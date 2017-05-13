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KILIÇDAROĞLU'NDAN SOMA MESAJI


KILIÇDAROĞLU'NDAN SOMA MESAJI
Tarih : 13 Mayıs 2017, 12:09
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Soma Mesajı(9/10)8


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıldönümünde davanın takipçisi olacaklarının mesajını verdi. CHP lideri, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tarihimizin en büyük iş cinayeti Soma faciasında; adaletin yerini bulması, vicdanların biraz olsun rahatlaması için davanın takipçisiyiz" dedi.



 



kaynak:habertürk



 








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  Soma  Mesajı    haber

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