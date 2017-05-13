KILIÇDAROĞLU'NDAN SOMA MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıldönümünde davanın takipçisi olacaklarının mesajını verdi. CHP lideri, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tarihimizin en büyük iş cinayeti Soma faciasında; adaletin yerini bulması, vicdanların biraz olsun rahatlaması için davanın takipçisiyiz" dedi.
kaynak:habertürk
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