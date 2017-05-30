

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, 80 sonrası dönemin en demokratik, barışçı ve birleştirici hareketiydi. Haksızlığa karşı susmamayı hatırlatanlara selam olsun." değerlendirmesini yaptı.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Gezi Parkı olaylarının dördüncü yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.



BARIŞÇIYMIŞ!



Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, 80 sonrası dönemin en demokratik, barışçı ve birleştirici hareketiydi. Haksızlığa karşı susmamayı hatırlatanlara selam olsun." ifadesini kullandı.







kaynak:sabah