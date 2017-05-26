

CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün topladığı CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), OHAL çerçevesinde çıkarılan bazı KHK'ların TBMM onayına sunulmamasını eleştirdi.







"BAŞKA KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİNE ENGEL OLUN"







Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Zamanında Meclis onayına sunulmayan KHK'ların geçersiz olacağını belirten Kılıçdaroğlu, “KHK'lar Meclis'e gelmediği halde başka gündem maddeleri, özellikle de uluslararası anlaşmalar getiriliyor. KHK'lar Meclis'e gelinceye kadar başka konuların görüşülmesine engel olun. Meclis İçtüzüğü'ndeki haklarımızı sonuna kadar kullanarak Meclis çalışmalarını tıkayın” diye konuştu.







"BU KONUNUN ÜZERİNE GİTMELİYİZ"







Toplantıda hükümetin AB'ye sürekli “Fasıllar açılmıyor” diye yakındığını hatırlatan CHP Lideri, “Fasıl için yalvarmayalım. AB'ye uyum için gerekli yasaları kendi insanımız için çıkaralım” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 5 milyon gencin işsiz olduğunu da belirterek, MYK üyelerine “5 milyon çok önemli bir sayı. Bu konunun üzerine gitmeliyiz. Bu gençlerin problemleri tespit edilsin, onlarla sonuç getirici özel çalışmalar yapılsın. Bu gençlerin sorunlarını anlayarak ve anlatarak onlara ulaşmamız lazım” talimatını verdi.







kaynak:habertürk