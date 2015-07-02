

Kılıçdaroğlu, "AKP ne zaman köşeye sıkışsa koltuk değneği, kurtarıcı hep belli" dedi. Başkanlık seçimi sonrası Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



"Başından beri beklenen bir tavırdı. Çünkü AKP, ne zaman köşeye sıkışsa kurtarıcısı, koltuk değneği bellidir. Çıkan sonuç, AKP ile MHP koalisyonunun habercisi mi, onu bilemem. Seçimden sonra oluşan atmosfer bugün kan kaybetmiştir. Çünkü o atmosfer demokrasi istiyordu, tek parti istemiyordu, totaliter bir yönetim istemiyordu. Bugün o atmosferin ortaya çıkardığı bir aktör, totaliter yönetimden yana tavır koydu. O nedenle o atmosfer bugün kalmamıştır. (AKP psikolojik üstünlük mü kazandı sorusu üzerine) Ben bir şey söylemek istemiyorum.Türkiye'nin normaleşmesi açısından tarihi bir fırsattı. Eski kısır siyasal anlayışları, kendi geleceğini düşünen siyaset anlayışını bitirmek, zor koşullardan Türkiye'yi çıkarmamız gerekir. Aynı karamsar atmosfer halkın önüne konulmak isteniyor.



24 saatte 24 karar



CHP, 24 saatte 24 kez karar değiştiren bir organ değildir. İlkelerimizi koyduk, o ilkelerin tamamı evrensel ilkelerdir. Bu CHP'nin demokrasiye inancını gösterir. Düne kadar CHP aleyhine çok şey söylendi. Bugün CHP'nin ne kadar haklı olduğu yeniden ortaya çıktı. Bahçeli'nin grup toplantısında bize yönelik söylediklerini kendisine sormak lazım. Farklı bir ruh hali içinde olduğunu gösteriyor sayın Bahçeli'nin. Koalisyonu ne kadar istediği konusunda bir beklentisi var mı, onu da bilmiyorum.



Sayın Davutoğlu ile görüşmeden koalisyon konusunda yorum yapmam doğru değil. Bizim ilkelerimiz belli, bunları açıkladık. Davutoğlu bu ilkeleri kabul ederse elbette ki koalisyon olma ihtimali yüksektir."