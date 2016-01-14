

Kılıçdaroğlu, mektupta, Türkiye'nin özgürlükçü ve demokratik bir hukuk sistemine ihtiyacının olduğunu belirterek, bu kapsamda, Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 30 Aralık 2015'te TBMM'de yaptıları görüşmede, Anayasa dahil, hukuk sisteminin darbe hukukundan arındırılması yönünde görüş birliğine vardıklarını anımsattı.







Kemal Kılıçdaroğlu görüş birliğine varılan hususun, iki siyasi partinin isteğinin ötesinde, toplumsal bir beklentiyi de işaret ettiğini kaydetti.







Oluşturulacak Uzlaşma Komisyonu'nun, başta anayasa olmak üzere, hukukun üstünlüğünü egemen kılacak bütün demokratik adımları, bir mutabakat ekseninde atmasının uygun olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun temel amaçları ve beklentilerini kapsadığını bildirdi.







Türkiye'nin hak ve özgürlükleri evrensel ölçütlerde benimseyen iktidarlar tarafından yönetilmesinin, temel ihtiyaç olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Hukuka uymayan, yasaları uygulamayan bir iktidarın, bağımsızlığını yitirmiş bir yargı mekanizmasının ve hala varlığını sürdüren darbe mevzuatının olduğu bir ülkede, salt anayasa değişikliği, hayata dokunmayan bir metin olmaktan öteye gidemez" değerlendirmesinde bulundu.







Genel Başkan Kılıçdaroğlu, komisyonun özgürlükçü, demokratik bir anayasa ile eş zamanlı olarak darbe mevzuatını ortadan kaldıracak çalışmalar da yapması gerektiğine işaret etti.