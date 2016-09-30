

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kema Kılıçdaroğlu bugün yabancı gazete temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Barış Antlaşması hakkındaki sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı, "Lozan niye gündeme gelir Yani bu kadar işsizlik, bu kadar yoksulluk varken, insanlar can derdindeyken, Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde mağdurlar bir çıkış yolu ararken Lozan niye gündeme gelir Lozan Türkiye'nin tapu senedi. Biz Lozan'ı savunuyoruz, onlar Sevr'i savunuyorlar. Çıkıp şu soruya cevap versin; Sen Sevr'i mi savunuyorsun Biz Ankara'yı, onlar İstanbul'u savunuyorlar. Biz Cumhuriyeti, onlar hilafeti savunuyorlar. Biz vatandaşı, onlar kul olmayı savunuyorlar. Ne demektir bu O koltuğa Cumhuriyetin ve Lozan'ın sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş. Kim oluyorsun sen Nasıl böyle konuşabilirsin Ne hakkın var senin Tarihine ihanet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhurbaşkanıysan otur adam gibi Cumhurbaşkanlığını yap. Tarih bilmiyorsan çağır tarihçiyi konuş. Böyle bir konuşma olamaz. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan, ülkesine ihanetedemez, ülkesini satamaz."







Kılıçdaroğlu, böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini belirterek, "Böyle bir şey mi olur Dün diyeceksin ki 'Lozan tapu senedimizdir.' Bugün diyeceksin, 'Lozan ülkeyi satmaktır.'Ne demek bu Nasıl bir Cumhurbaşkanı Nasıl bir anlayış Şimdi yine diyecekler, 'Yenikapı ruhundan vazgeçti Kılıçdaroğlu'. Eğer sizin anladığınız Yenikapı ruhu buysa biz bu ruha karşıyız. Biz ülkemizi seviyoruz, tarihimizi seviyoruz, tarihimizle gurur duyuyoruz, Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Kendi tarihimize ihanet etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerilerini kullandı.



YABANCI GAZETECİLERLE TOPLANTI



Yabancı basının Türkiye temsilcileriyle Swissotel The Bosphorus'ta bir araya gelen Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir sohbet olduğunu, sorulan soruları cevaplandırdığını söyledi.







Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin büyük, güçlü bir ülke olduğunu, darbelere karşı ortak tavır sergilediklerini bütün ayrıntılarıyla anlattığını dile getirerek, "Hem iç hem de dışarıda karşılaştığımız sorunlarla ilgili sorular geldi. Onlara da CHP'nin görüşü çerçevesinde cevap verdim. Sanıyorum önümüzdeki günlerde gazetelerde hep birlikte okuyacağız" diye konuştu.