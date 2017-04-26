Halk oylaması sonuçlarının değerlendirildiği ve 7,5 saat süren toplantıda bazı üyelerin olağanüstü kurultayın yanı sıra program ve tüzük kurultayı talepleri oldu



Halk oylaması sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan PM toplantısı 7,5 saat sürdü.







Toplantıda, ağırlıklı olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçları değerlendirildi.







Kılıçdaroğlu, PM üyelerinden tüm halkı kucaklayıcı üsluplarını sürdürmelerini istedi. CHP'nin, halk oylaması sonuçlarına hukuki alanda yaptığı itirazları sonuna kadar sürdüreceği ve tüm seçmenlerin haklarını koruyacağı belirtildi.







Kılıçdaroğlu'nun, toplantıda kurumsal olarak "sokak eylemlerini" desteklemeyeceklerini ancak bunları izlediklerini söylediği de ifade edildi.







kaynak:habertürk