

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 'Emek Büroları' tarafından düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayı'na katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen çalıştayda hitap eden Kılıçdaroğlu, kıdem tazminatı sorunu için ortak çözümün önemini vurgulayarak, "Sorun, bir konfederasyonun sorunu değil; sorun, bütün çalışanların ortak sorunu. Dolayısıyla çözüm üretilecekse çözümün ortak üretilmesi lazım. Bugün, bu toplantı, bana göre bir dönüm noktasıdır. Söylenenler, farklı şekilde dillendirilse de amaçlar ortak. Alın terinin kazandığı bir kazanımdan, geri adım atmamak gerekiyor. Türk-İş de HAK-İŞ de DİSK de bunu söylüyor. Bizi, buraya getiren temel kavram aslında demokrasidir" diye konuştu.







DHA'nın haberine göre; İşçi haklarından geri gidiş tarihi olarak 1980 darbesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yürekten katılıyorum. Darbelerim hiçbir zaman Türkiye'ye yarar getirdiği görülmemiştir. Her darbe, Türkiye'yi en az 10 yıl geri götürmüştür; 15 Temmuz darbe girişimi de dahil. Demokrasiyi savunurken, demokrasinin de özünde olan düşünceyi ifade özgürlüğünü korumak, hepimizin ortak görevidir. 1980'de elde edilen kazanımlar, işçilerin elinden alındı. Sonra demokrasiye geçtik. Bir darbe yönetiminin işçilerin elinden aldığı hakları, darbe sonrası kurulan siyasal iktidarlar neden işçilere geri vermedi? Madem demokratlar, madem sendikal hayatı savunuyorlar o zaman 80 öncesi elde edilen kazanımlar, bir darbeyle yok edilen kazanımlar neden işçilere verilmiyor?" dedi.







kaynak:habertürk