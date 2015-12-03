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kılıçdaroğlu'ndan iki sürpriz adım

KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİ SÜRPRİZ ADIM

16-17 Ocak'ta yapılacak 35. Olağan Kurultaya odaklanan CHP'de, iki çarpıcı düzenlemeyle ilgili tüzük değişikliği gündemde.

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:48
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan İki Sürpriz Adım(5/10)5


Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, olağan kurultayda Tüzük Kurultayı ve Program Kurultayı'nın yapılacağını açıklamıştı.



Tüzükle ilgili 2016'da kapsamlı çalışma yapılması planlanıyor. Ancak kurultayda iki maddelik bir revizyonun tüzüğe işlenmesi için çalışma yürütülüyor. CHP; ağustos ayında yapılan Parti Meclisi'nde milletvekili adaylarının büyük bir bölümünü ön seçimle belirleme zorunluluğu getiren mevzuatı aşabilmek için yönetmelik değişikliği yapmıştı.



Yönetmelik değişikliğiyle aşılan bu zorunluluğun tüzüğe işlenmesi gerektiğinden yola çıkan parti yönetimi, ocak ayındaki kurultayda bu yönde bir değişiklik için çalışma yürütüyor. Diğer kritik değişiklik ise Kılıçdaroğlu'nun “Milletvekili seçimleri için bir kez kontenjan kullanan adaylar, ikinci kez kullanmayacak” sözüne uygun bir tüzük değişikliği. İki değişiklikle Kılıçdaroğlu'nun kurultayda elini daha da güçlendireceği belirtiliyor.








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