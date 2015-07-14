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KILIÇDAROĞLU'NDAN İDDİALARLA İLGİLİ BÜYÜK REST


KILIÇDAROĞLU'NDAN İDDİALARLA İLGİLİ BÜYÜK REST
Tarih : 14 Temmuz 2015, 15:17
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan İddialarla İlgili Büyük Rest(5/10)5


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı medya kuruluşlarında kızının edindiği bir daire ile ilgili haberler çıkması üzerine tüm aile fertlerinin malvarlığı ve kaynaklarının araştırılmasını istedi. CHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan araştırma önergesi Meclis başkanlığına sunuldu.



Kemal Kılıçdaroğlu, bası basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine aile fertlerinin malvarlığı ve kaynaklarının araştırılmasını istedi. İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeye Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcıları başta olmak üzere milletvekilleri imza koydu. Kılıçdaroğlu önergesinde, halka hesap vermeyi onurlu bir görev saydığını belirtti ve attığı bu adımın siyasette yer alan herkese örnek olması gerektiğini belirtti.








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