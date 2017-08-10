CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünü ziyaret etti. Köy meydanındaki kahvehanede çay içen Kılıçdaroğlu'nun masasına köy halkınca sepet içinde taze fındık konuldu.

"FINDIKTA TÜRKİYE BİR NUMARA"

Burada vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Uğurlu köyüne ilk kez geldiğini belirterek, köyün adının kendilerine uğur getirmesi temennisinde bulundu. Muhtara, köyün ana geçim kaynağını sorduğunu ve "fındık" cevabını aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütün Karadeniz'de olduğu gibi. Rize hariç, orada çay var. Buraya kadar gelen büyük bir şerit var. Bu şeridin tamamı fındıkla geçiniyor. Fındığın bir özelliği var. Fındıkta Türkiye, dünyada bir numara.

"GEÇEN YIL 13 LİRAYA ÇIKTI"

Eğer dünyada bir numara isek, fındık konusunda söylenecek ilk sözü Türkiye söylüyorsa, fındık fiyatını önce Türkiye'nin, hükümetin açıklaması lazım. Geçen yıl fındık fiyatı 13 liraya kadar çıktı, şimdi 8 liraya kadar düştü. Az önce ziraat odasından bir arkadaşla görüştüm. Fındığın kilogram maliyetinin 7,70 lira olduğunu söyledi. Eğer bir fındığın kilosunun maliyeti 7 lira 70 kuruşsa ve bugün fiyat 8 liraya düşüyorsa bu fındık üreticisini ranta teslim etmek demektir. Bir şekliyle fındık üreticisini ölüme terk etmektir." şeklinde konuştu.

"HÜKÜMETTEN BİRİNCİ RİCAM SEN BEN KAVGASINI BIRAKALIM"

Vatandaşların sorunlarının her aşamasında takipçisi olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ben de olacağım, Parlamento'daki arkadaşlarım da takipçisi olacaklar. Fındık üreticisinin başka bir gelir kaynağı yok. Onunla çocuklarını okutuyor, ailesini geçindiriyor, onunla üniversiteye giden çocuğunun masrafını karşılıyor, onunla kendi sosyal güvenlik primini ödüyor.

"ALIN TERİYLE ÜRETİYORUZ"

Aslında bu üretim bir nimettir ve bu nimetin de hakkının verilmesi lazım. Siz nasıl bu işin takipçisiyseniz ben de takipçisi olacağım. Benim birinci ricam hükümetten, sen ben kavgasını bırakalım. Vatandaşın derdi var, buradaki vatandaşın derdi, 'Benim fındığımın kilosuna kaç lira fiyat vereceksin. Bir an önce açıkla, beni kurda kuşa teslim etme.' Sizin kurda kuşa teslim olmamanız lazım. Çoluğunuz çocuğunuz var, kimseye muhtaç edilmemeniz gerekiyor sizin. Alın teriyle üretiyor ve kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada