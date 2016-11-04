

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan HDP milltvekilleri ve Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarlarıyla ilgili olarak, "Biz düşünen insanların, siyasetçilerin, bilim insanlarının, gazetecilerin görüşleri ne olursa olsun hapse atılmasına karşıyız. Demokrasiyi savunuyorsanız seçimle gelenlerin seçimle gitmesini savunacaksınız. Aksi halde demokrasiyi katledersiniz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Bir ulusu, bir kişinin iki dudağı arasına hapsederseniz, örnek Hitler'dir. Dünyada akan kandır. Milyonlarca insanın ölümüdür. Çılgınlara ülkeler teslim edilemez. Aklı bali olmayanlara ülkeler teslim edilemez" ifadesini kullandı.