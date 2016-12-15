KILIÇDAROĞLU'NDAN HALEP İÇİN BAĞIŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halep için bağışta bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halep için bağışta bulundu.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Türkiye Kızılay Derneğinin "Halep'e İnsani Yardım" kampanyasına katılarak bağış yaptı.
"Sivillerin güvenliği tüm ülkelerin başlıca görevi"
Kılıçdaroğlu, Halep'teki ateşkes sürecine ilişkin de Twitter hesabından açıklama yaptı.
Halep'te yaşananlarda iktidarın yanlış Suriye politikasının da payı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bir insanlık dramının önlenmesi için tüm ülkeler devreye girmelidir. Ateşkes sonrası Halep'te sivillerin güvenliğinin sağlanması, bu savaşa müdahil olan tüm ülkelerin başlıca görevidir." ifadesini kullandı.
kaynak:aa
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