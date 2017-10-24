KILIÇDAROĞLU'NDAN FLAŞ TEKLİF: 17 AY BEKLEMEYELİM, ERKEN SEÇİM YAPALIM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "17 ay beklemeyelim getir anayasayı değiştirelim, erken seçim yapalım." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında hükümete seslenerek erken seçim çağrısında bulundu.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
İşte Kılıçdaroğlu'nun erken seçimle ilgili açıklamaları:
"17 ay beklemeyelim seçimler için. Buyrun gelin seçimleri erken yapalım. El mi yaman bey mi yaman. Kim milletten kaçmıyor çıksın ortaya. Bu kadar açık bu kadar net söylüyorum. Gidelim millete. Sen milletten korkmuyorsan, gel kardeşim açıkça sana meydan okuyorum.
"BİNALİ YILDIRIM ELİNİ ŞÖYLE YAPIP 'ÇOK KISA SÜRE İÇİN' DEDİ"
15 Temmuz'dan sonra Sayın Binali Yıldırım'la Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmiştik. Elini şöyle yapıp OHAL için, "çok kısa bir süre için" demişti. OHAL bir kez daha uzatıldı. Şimdi bu süre bir yılı aştı.
Her darbe kendi hukukun yaratır. 20 Temmuz sivil darbesi de kendi hukukunu yarattı."
Kaynak: haberinburada
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