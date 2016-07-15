

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PM toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. “Terör karşısında strateji geliştirmemiz lazım. Hükümetin ciddi ve samimi bir özeleştiri yapması lazım” diyen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle:







Terörün hangi boyuta geldiğini, teröristlerin ne kadar acımasız olduğunu gösteren tipik bir örnektir Fransa’daki olay. Düşünün bomba kullanmanıza, elinizde uzun namlulu silahlarla insanları taramanıza gerek yok, eğer niyetiniz varsa bir kamyonu ele geçiriyorsunuz ve kalabalığın içine dalıyorsunuz. Aklın alacağı şey değil, yüzlerce masum insanı hedef seçiyorsunuz, ‘çoluk çocuk, genç yaşlı’ demiyorsunuz. Terörün hangi boyutlara geldiğini artık bütün dünyanın görmesi ve ortak çaba harcaması lazım. Olayı sadece güvenlik değil. Sosyalojik, psikolojik ekonomik boyutlarına girmeniz gerekiyor. Dünyanın terör belasında kurtulması gerekiyor.







TOPLUMUN ORTAK SORUNU VE GÖREVİDİR







Türkiye 32 yıldır terörle mücadele ediyor. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. O gün doğan çocuklar bugün 30 yaşında… Çocukların yaşadığı sorunlar, tramvalar.. Defalarca söyledim. Terörle mücadele sadece iktidarın değil toplumun ortak sorun ve görevidir.







YETKİLİLER GÖRMÜŞLERDİR







Hiçbir ayrım yapmadan herkesi düşüncesini özgürce düşüncesini söyleyeceği ortamda strateji geliştirmemiz gerekiyor. “Benim teröristim onun teröristi” diye ayrım yapamazsınız. Bu bağlamda dış politikanın terörle mücadelede konusunda ne kadar önemli olduk yetkililer görmüşlerdir. Başka ülkelerin iç işlerine müdahale felaket getirdiğini görüyoruz.



Bu bağlamda hükümetin oturup ciddi ve samimi özeleştiri yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı sürece terörle mücadelede başarılı olamaz.







SİZ NASIL TERÖRLE MÜCADELE EDİYORSUNUZ DİYE SORARLAR







Parlamentoda görüşülen Varlık Barışı düzenlemesi. Uyuşturu, rüşvet, kara paralar bir şekilde Türkiye’ye gelecek ve aklanacak. Yarın ne diyecekler size? Kara para aklayan ülkeye terör destek veren ülke etiketi yapıştırmayacaklar mı? Terör örgütler meşru para kullanmazlar. Mali kaynakları kara paradır. Siz bunları yasallaştırıyorsunuz.



Biz de direniyoruz yapmayın diyoruz. Birden fazla nedenimiz var.







Dünyanın önüne çıkıp terörle mücadele ediyorsunuz diyemezsiniz. Uluslararası anlaşmaların altına imza atmışız.



Uluslararası anlaşmalara uymuyorum diyorsunuz dünya kamuoyuna. Onlar da demezler mi uymayacaksan terörle mücadele nasıl yapacaksınız? Ve düzenleme dün geri çekildi. Para her şey değildir. İnsanın onurunun olduğu gibi ülkelerin de onuru vardır. Para gelirse nerden gelirse gelsin… Böyle bir anlayış olmaz.







“SAVAŞA ÇIKARAN ÜLKEYİZ”







Dünya terör konusunda ortak çaba harcamalı. Tipik bir örnek. İran-Irak savaşı 8 yıl sürdü. Sınırımızda sürdü.



8 yıl boyunca Türkiye’nin saygınlığı tartışma konusu olmadı. Terör ihtal etmedi. Bugün geldiğimizde noktada savaşı biz çıkarıyoruz, taraf oluyoruz. Bir ülkenin içindeki siyasi partiden yana taraf oluyoruz. IŞİD geldi hergün yeni bir eylemle karşı karşıyayız. Nusra da yarın Türkiye’yi “hedef alacağım” derse ne yapacaksınız. Yurttaşlara sesleniyorum. Türkiye’nin yönetim sorunu var. Dünyayı iyi okumayan, olayları sağlıklı özetlemeyen yönetim anlayışı var. Bu yönetim anlayışı adımı adım terör bataklığına sürükledi. Bundan kurtulmamız lazım.







ÖZÜR BEKLİYORUZ







Özeleştiri vermeleri gerekiyor. CHP’den “özür diliyoruz” demelerini bekliyoruz. Ortadoğu, terör, Suriye konularında önerilerini “ellerimizin tersiyle ittik” demelerini bekliyoruz. Çünkü biz hem uyardık hem de önerilerimiz sunduk. Yanlış yapıyorsun böyle yapman gerekiyor dedik. Suriye, Mısır, Irak IŞİD konusunda… Bugün geldiğimiz noktada üzülerek söylüyorum ki haklı çıktık ama çıkmasaydık. Keşke sorunlar çözülmüş olsaydı. Ortadoğu bataklığı dünyayı tehdit eder hale geldi. Ülkeyi yönetenlerin özeleştiri yapmaları lazım. Bizim varsa hatamız özeleştirimizi yaparız. Gerçi her şeyin sorumluluğunu bize yüklemek gibi bir huyları var. Bir işin sorumlusu o işi yönetendir.







SURİYELİLER KIZIYORSUNUZ AMA







Suriyelilere kızıyorsunuz. Niye kızıyorsunuz? Savaştan kaçtılar. Sığındılar. Eğer kızacaksak Suriyelilere değil o politikayı güdenlere kızacaksınız.