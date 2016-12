CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya destek veriyorsa, biz onu PKK'nın bir yan unsuru olarak görürüz. İster meşru bir organ olur, ister gayri meşru bir organ olur. Meşru organların terör örgütleriyle ilişki kurmalarını asla ve asla kabul etmeyiz" dedi.







Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lenfoma tedavisi gören 7 yaşındaki Barış Akyürek'i ziyaret etti.







Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunanKılıçdaroğlu, Akyürek'in moralinin çok iyi olduğunu ve kendisinden oyuncak istediğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının hatırlatılarak, "Terör operasyonlarından rahatsız olan iki merkezden biri olarak sizi işaret etti. Bir de Atatürk resminin indirildiği iddiaları üzerinden eleştirilerde bulundu, neler diyeceksiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin son 24 saatte teröre 12 şehit verdiğini vurguladı.







Gelen her şehit haberinin yüreklerini yaktığını dile getiren KemalKılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:







"Yeniden evlere ateş düşüyor. Şimdi terör bağlamında Sayın Cumhurbaşkanı sanki hiçbir işi yokmuş gibi CHP'yi suçluyor. Ben vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum; bu ülkeyi kim yönetiyor? Ben mi yönetiyorum? Ben yönetiyorsam, bütün bu sorumlulukları almaya hazırım. Ben yönetmiyorsam, bu sorumlulukları birinin alması lazım, kim o? Neden bizi suçluyor? Kendisine, 'siz PKK ile masaya oturuyorsunuz' dediğimiz zaman dedi ki; 'bunu söyleyen şerefsizdir.' Masaya oturdukları çıktı mı ortaya? Çıktı. İmralı'da masa kurdukları ortaya çıktı mı? Çıktı. Şimdi ben dönüp Sayın Cumhurbaşkanına şu soruyu sormak istiyorum; o şerefsiz dediğiniz adam kim? Kim o şerefsiz dediğiniz adam? Ben miyim yoksa kendisi mi? Nasıl böyle bir suçlama yapabilir? CHP'yi terör konusunda suçlamak için aklını peynir ekmekle yemek gerekir, böyle bir şey olabilir mi?"







Kentlerin silah deposu haline getirildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Valilere 'aman bunlara dokunmayın' diye talimatı ben mi verdim?" diye sordu.







Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:







"Bunlar talimat vermediler mi? Terör örgütüne açıkça yardım ve yataklık yapanlar bunlar değil mi? Öcalan'a övgüler düzenler bunlar değil mi? Şimdi kalkmışlar, bütün başarısızlıklarını kapatmak için CHP'yi suçluyorlar. CHP ülkeyi yönetmiyor. Yöneten sizsiniz, neden bizi suçluyorsunuz? Hangi gerekçeyle bizi suçluyorsunuz? Akıl var, mantık var. Bakın şimdi, bugün iki gazetemize daha saldırı yapıldı. Emin olun üzgünüm. Neden iki gazeteye daha saldırı yapılsın? Bir an önce faillerinin bulunup, yargıya teslim edilmesini istiyoruz. Şimdi ben bunu istiyorum, yarın 'bu gazetelere saldırının sorumlusu da CHP'dir' diyecekler. İnsaf, insaf ya. İnsanda biraz ahlak, dürüstlük olur. Ahlakı ve dürüstlüğü erdem kılmazsak, bu ülkede hiçbir şeyi başaramayız. Düne kadar bizi suçluyorlardı, değil mi? Ne diyorlardı? 'CHP Suriyelileri istemiyor, Suriye'ye gönderecek' diyorlardı. Evet, dedik. Ama nasıl dedik, 'Suriye'de barışı, huzuru sağlayacağız, Türkiye'deki Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğiz.' Söylediğimiz bu. Şimdi ne diyorlar, 'onları otobüslere bindirip göndereceğiz.' Dün ne diyordun, bugün ne diyorsun. 180 derece insan döner mi bu kadar süre içinde? Böyle bir anlayış, algı olabilir mi?"







"ÜLKE İYİ YÖNETİLMİYOR"







Ülkenin iyi yönetilmediğini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bütün vatandaşların da bunu çok iyi bilmesi gerektiğini savundu.







İktidarın herkesle kavga ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu, başarısızlıklarını anlattıkları için de CHP'ye kızdıklarını söyledi.







Kendinin bunları dile getirmezse, başka kimsenin anlatamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, sade vatandaşın bunu söylemesi durumunda hapse atıldığını ileri sürdü.







Kendilerinin bir şeyden korkmadığını ve "soruşturma açtırmazsanız namertsiniz" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu ülkenin çıkarları için doğruları her yerde söylediklerini ve söylemeye devam edeceklerini vurguladı.







Atatürk fotoğrafıyla ilgili eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın ağzına Atatürk yakışmıyor. Hiç yakışmıyor" ifadesini kullandı.







Kendilerinin hukukun üstünlüğüne inanan bir parti olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:







"Her şeyi hukuk içinde yaparız biz. Eğer sen bu konuda merak ediyorsan, neyin nasıl olduğunu gelir beni ziyaret edersin ben sana bütün ayrıntıları anlatırım. Sen hele Atatürk konusunda hiç konuşma. Hiç ama hiç onu konuşmaya hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Bakın daha önce ifade ettim, TBMM'ye gelip tarafsızlığı üzerine yemin eden ben değilim o. Neyin üzerine yemin etti; 'tarafsız olacağıma dair namusum ve şerefim üzerine yemin ederim' dedi. Şimdi ben kendisine bir kez daha soruyorum; Anamuhalefet partisini eleştirdiğin zaman sen tarafsızlığını kaybediyorsun. O zaman ben sana soruyorum diktatör bozuntusu; namus ve şeref senin için hangi anlama geliyor?"



PYD TARTIŞMALARI







PYD konusunda ABD'nin tavrının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya destek veriyorsa, biz onu PKK'nın bir yan unsuru olarak görürüz. İster meşru bir organ olur, ister gayri meşru bir organ olur. Meşru organların terör örgütleriyle ilişki kurmalarını asla ve asla kabul etmeyiz" diye konuştu.







Bunu her yerde, her ortamda söylediklerini bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:







"Ama benim merak ettiğim nokta şu; 'ey Amerika' diye bağıran Sayın Cumhurbaşkanı, peki Amerika dönüp size şu soruyu sorsa; 'ey Recep Tayyip Erdoğan, sen bu PYD'nin liderini Ankara'ya davet ettin, kırmızı halılar serdin, sen onun terör örgütünün bir üyesi olduğunu bilmiyor muydun? Neden getirdin Ankara'ya, üstelik bir değil, birden fazla getirdin. Terör örgütü üyesiyse senin onu tutuklaman, gözaltına alman, yargının önüne çıkarman gerekmiyor muydu?' Neden diyoruz biz bunlar terör örgütüne yardım ve yataklık yapıyorlar, bunun için söylüyoruz. Açıkça söylüyorum; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri, iktidar sahipleri terör örgütüne açıkça yardım ve yataklık yapmışlardır. Bütün Cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyorum. İstiyorlarsa delil, bütün delilleri önlerine koymaya hazırız."