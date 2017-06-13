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kılıçdaroğlu'ndan erdoğan'a 'rabia' yanıtı

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 'RABİA' YANITI

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurhurbaşkanı Erdoğan'ın rabia eleştirilerine yanıt vererek ...

Tarih : 13 Haziran 2017, 15:04
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'rabia' Yanıtı(5/10)2


Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurhurbaşkanı Erdoğan'ın rabia eleştirilerine yanıt vererek "Ben tek vatan, tek milletten değil, yalandan rahatsızım. Bunlar ne söylediklerini de unutuyorlar. 3 Kasım 2013 Kızılcahamam AK Parti kampında Erdoğan, "Rabia işareti zulme baskıya karşı işarettir" diyor. Şimdi inkar ediyor" dedi.



Bir kişi var ki gerilimden besleniyor. Geçen hafta dedim ki, Arap dünyası kavga edebilir ama Türkiye taraf olmamalıdır. Mısır, BAE ve Suudi Arabistan, İhvan'ı terör örgütü olarak görüyorlar, o nedenle simgesini kullanma dedim. 7 Haziran, Erdoğan konuşuyor; "Şu işaretin içeriğinde ne var" diyor. Haklıysanız zaten hakaret etmenize gerek yok. Haksızsanız hakaret ederek acaba ben haklılığımız kanıtlayabilir miyim? Kanıtlayamazsınız kardeşim. Ben tek vatan, tek milletten değil, yalandan rahatsızım. Bunlar ne söylediklerini de unutuyorlar. 3 Kasım 2013 Kızılcahamam AK Parti kampında Erdoğan, "Rabia işareti zulme baskıya karşı işarettir" diyor. Şimdi inkar ediyor. Sen ne biçim adamsın kardeşim. Kardeşim sordum da bunun neresi yerli, neresi milli diye sordum. Sen benim ne dediğimi biliyor musun, sen önce otur onu düşün.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  Erdoğan  A    Rabia    Yanıtı    haber

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