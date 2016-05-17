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KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 'KAN' YANITI: SENİN ELLERİN KADAR DİŞLERİN DE KANLI


KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 'KAN' YANITI: SENİN ELLERİN KADAR DİŞLERİN DE KANLI
Tarih : 17 Mayıs 2016, 15:14
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kan' Yanıtı: Senin Ellerin Kadar Dişlerin De Kanlı(6/10)6


CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Biz ancak Kızılay'a kan veririz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de ölenlerin kanları senin elinde. Senin dişlerin de kanlı! İnsanlar katledilsin diye silah gönderdin. Davaların savcısı değil miydin? O dava boyunca ölenlerin sorumlusu sensin. Berkin Elvan'a bir 'Allah Rahmet Eylesin' bile demedin" dedi.







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