

CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Biz ancak Kızılay'a kan veririz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de ölenlerin kanları senin elinde. Senin dişlerin de kanlı! İnsanlar katledilsin diye silah gönderdin. Davaların savcısı değil miydin? O dava boyunca ölenlerin sorumlusu sensin. Berkin Elvan'a bir 'Allah Rahmet Eylesin' bile demedin" dedi.