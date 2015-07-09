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KILIÇDAROĞLU'NDAN DİNSİZ PARTİ YANITI: SAYIN BAHÇELİ...


KILIÇDAROĞLU'NDAN DİNSİZ PARTİ YANITI: SAYIN BAHÇELİ...
Tarih : 09 Temmuz 2015, 13:54
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Dinsiz Parti Yanıtı: Sayın Bahçeli...(9/10)11


Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmeleri ile ilgili ise umutlu konuştu



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun “Deniz Baykal'ı desteklesek, AKP'nin tabiriyle ‘Dinsiz bir partinin adamını seçtiniz' diye yükleneceklerdi” sözlerini değerlendirdi. HABERTÜRK'e konuşan Kılıçdaroğlu, yaşanan polemikle ilgili, “Ben o konulara çok fazla girmek istemiyorum.



Oldu, yaşandı, bitti. Bülent Arınç gereken cevabı verdi zaten. Siyasette bu tür polemiklere fazla girmek istemiyorum” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı İsmet Yılmaz'ın seçilmesinden sonra bile yüzde 60'lık temsil oranına sahip 3 partinin bir araya gelerek koalisyon kurması ve her partiyle koalisyon için görüşebileceklerine ilişkin duruşunu değiştirmediğini hatırlattığımızda, “Siyaset yaparken bir duruş da gerekiyor. Buna önem veriyorum. Bu duruşun gereğini de yapmak gerekiyor. Bunlar samimi düşüncelerim. Siyaset samimi olmayı gerektirir” dedi.








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  Dinsiz  Parti  Yanıtı  Sayın  Bahçeli    haber

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