

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüştü.







DHA'nın haberine göre; Çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Düşüncelerimizi bir birimize aktardık. Umuyorum önümüzdeki süreç içerisinde referandumda hayır oyunu kullanan bütün vatandaşlarımızın süreci devam ettirme konusunda bizim kararlığımızdan bilgileri olmalarını isterim. Demokrasisi gelişmiş bir ülkede, siyasi görüşleri bir tarafa bırakarak birlikte yaşama irademizi ortaya koyan bir anlayıştan geliyoruz. Bu nalayışiı sürdürmek işitiyoruz. Çabamız mücadelemiz devam ediyor, edecek. Katkı veren sayın Genel Başkan'ın şahsında bütün Demokrat Partililere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi ağırladılar. Teşekkür ediyorum.







kaynak:habertürk