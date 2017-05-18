İphone Kullanıcıları Çok Sadık!
Abd'li Ünlü Senatörden Flaş Çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan Demokrat Parti'ye Ziyaret
Cannes 2017 Film Festivali Başladı: 8 Noktaya Dikkat!
Pfdk Ceza Yağdırdı
Siirt'te Fetö Operasyonu: 26 Gözaltı 6 Tutuklama
Erdoğan Patronlar Kulübünde
Gizli Düşman Hipertansiyona Dikkat
Kılıçdaroğlu Açıklamalarda Bulundu
Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü Veselinovic Hayatını Kaybetti
Rusya Kuzey Kore İle Feribot Seferlerine Başlıyor
Abd: Ypg'yle Geçici Bir İlişkimiz Var
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Flaş Dolar Açıklaması!
Asgari Ücretliye Daha Fazla Maaş!
Direk Dansı Yapan Jennifer Lawrence: Pişman Değilim
Trump Açık Mikrofonu Unuttu Büyük Bir Gafa İmza Attı
Erdoğan Ve Yıldırım 3 Saat Görüştü
4 İlde Fetö Operasyonu: 4 Astsubay Gözaltında
Otizmin Bir Belirtisi De…
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı Serkan Çınar'ın

kılıçdaroğlu'ndan demokrat parti'ye ziyaret

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMOKRAT PARTİ'YE ZİYARET

Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüştü

Tarih : 18 Mayıs 2017, 17:24
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Demokrat Parti'ye Ziyaret(7/10)4


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüştü.



DHA'nın haberine göre; Çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Düşüncelerimizi bir birimize aktardık. Umuyorum önümüzdeki süreç içerisinde referandumda hayır oyunu kullanan bütün vatandaşlarımızın süreci devam ettirme konusunda bizim kararlığımızdan bilgileri olmalarını isterim. Demokrasisi gelişmiş bir ülkede, siyasi görüşleri bir tarafa bırakarak birlikte yaşama irademizi ortaya koyan bir anlayıştan geliyoruz. Bu nalayışiı sürdürmek işitiyoruz. Çabamız mücadelemiz devam ediyor, edecek. Katkı veren sayın Genel Başkan'ın şahsında bütün Demokrat Partililere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi ağırladılar. Teşekkür ediyorum.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  Demokrat  Parti  Ye  Ziyaret    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER