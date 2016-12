CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında koalisyon konusunda açıklamalarda bulundu. 'Koalisyon konusunda seçimlerde izleyeceğimiz stratejimizi izleyeceğiz' diyen CHP lideri, bu stratejiyi de şöyle açıkladı: 'Doğrudan vatandaşın sorununa kilitlenmek... Kısır siyasi tartışmalardan uzak durmak... Hiçbir vatandaşı ötekileştirmemek.'







İşte Kılıdçaroğlu'nun konuşmasından satır başları:







Hükümet sözcüsü, “Başbakan Davutoğlu artık torba yasa gelmeyecek dedi” demişti. Hemen ardından torba yasalar geldi. Demek ki vesayet altında.







Yasama organını yürütme karşısındaki zaaftan kurtarmak gerekiyor.







Bilgisi, birikimi ve demokrasiye inancıyla kimsenin tereddüt etmeyeceği bir ismi TBMM Başkanlığına aday gösterdik. Umuyoruz ve diliyoruz, bütün gariplikler ve haksızlıkları TBMM'nin itibarına gölge düşüren uygulamaları Deniz Baykal döneminde yaşamayız.







Yeni yasama yılında hükümetin oluşmasında ciddi sorunlar olduğunu bilincindeyiz.



Suriye konusunda en başından beri yanlış yapıyorsunuz dedik. Bize Baasçı dediler. Şimdi iktidarda olanlar dahi hatalarını kabul eder noktaya geldi.







2 milyon Suriyeli var deniyor. Belki 3 belki de 5 milyon var. Kimse ne yaptıklarını bilmiyor.







2 milyon Suriyeli nasıl yaşayacak. Nasıl yaşayacak bu insanlar, neyse geçinecekler. Yeraltı dünyasının en önemli aktörleri olursa hiç şaşmayın







"Geçici hükümetin Başbakanı olan Sayın Davutoğlu'na yine seslenmek istiyorum; senin adına başkaları konuşmamalı. Suriye konusunda önce sen konuşmalısın, sen konuşacaksın ki senin Başbakan olduğunun farkına varalım biz. Senin yerine başkaları konuşuyor ve sen sesini kesiyorsun ve sen susuyorsun, bunlar doğru değil. 'Suriye'ye gireceğiz.' Niye gireceğiz Suriye'ye? Hangi gerekçe ile gireceğiz? Akan kan yetmedi mi? Şimdi sıra Mehmetçiğin kanına mı geldi? Yazık, günah değil mi bu ülkeye? Ramazan ayı orada kan akıyor. Sizin yanlış politikalarınız nedeniyle, terör örgütleri bizim komşumuz oldu?"







SURİYE'YE NEDEN GİRECEĞİZ







Suriye'ye neden gireceğiz, hangi gerekçeyle gireceğiz? Akan kan yetmedi mi? Ramazan ayı orada kan akıyor. Dış politikada iki ana eksen vardır. Bir dış politika milli olmak zorundadır. Geçtiğimiz 13 yıl bunu bozdu. Bedel ödüyoruz. Bedeli ödeyen hükümet değil, bu ülkenin insanları







YENİ BİR YOL HARİTASI ÇİZMEK ZORUNDAYIZ







Yeni bir yol haritası çizmek zorundayız. Seçimler oldu, sonuçlandı. Hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor. Bir koalisyon arayışı başladı. Geçen 13 yılın faturası bize çok ağır oldu. Siz bilgi toplumunu yakalamak için kararlılığınız ortaya koyamıyorsanız ülkeyi nasıl yöneteceksiniz.







KOALİSYON KONUSUNDA SEÇİMLERDE İZLEDİĞİMİZ STRATEJİMİZİ İZLEYECEĞİZ







Koalisyon konusunda seçimlerde izleyeceğimiz stratejimizi izleyeceğiz. Doğrudan vatandaşın sorununa kilitlenmek... Kısır siyasi tartışmalardan uzak durmak... Hiçbir vatandaşı ötekileştirmemek. Kendilerine bize geldiklerinde de söyleyeceğiz. Hiç kimseyi yok saymıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın oylarını değerli kabul ediyoruz. Demokrasiye inanıyoruz







KİMİN KİMİNLE KOALİSYON YAPACAĞI DEĞİL, HANGİ İLKELER İÇİNDE...







Kim kiminle koalisyon yapacak tartışmaları var. Bunları da bir kenara bıraktık, bunlar eski siyasi anlayıştır dedik



Elbette partiler bir araya gelecek. İlkelerden yola çıkalım dedik, kimin kiminle koalisyon yapacağı değil hangi ilkeler içinde koalisyon yapılacağıdır dedik. Bu çerçevede ilkelerimizi belirledik







14 TEMEL İLKE BELİRLEDİK







Kurulacak hükümetin demokrasiyi onarma hükümeti olacağını söylemek isterim. 14 temel ilke belirledik



Vatandaşın can güvenliği, mal güvenliği, hukuk üstünlüğü, makul şüpheyle insanların hapse atıldığı bir düzeni kabul etmiyoruz Yargının bağımsız olması... Şu anlayışa göre kurulan HSYK'yı kabul etmiyoruz







AKP'den 12 kişi, cemaatten iki kişi, ülkücülerden 2 kişi... Böyle saçma bir şey olur mu? Siyasi görüşüne göre bir yere geliyorsa yargıçlık görevini yapamaz. 12 Eylül darbe hukukundan Türkiye'nin arınması lazım



Darbe hukukunun karşısında duran tek parti CHP'dir. YÖK denilen bir belanın kalkması lazım. Lider suntasının kalkması lazım



Siyasi ahlak yasası…. Siyasetçi cebine çalışmayacak, yakınlarına çalışmayacak, halk için çalışacak. Siyaset temiz, düzgün adamların işi olmalıdır



Refahın tabana yayılması… 21. yüzyılın Türkiyesi'nde 17 milyon yoksulluğu kabul etmiyoruz. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Kıyametin kopmayacağı bir süreci yaşatmak zorundayız



Emekliye Ramazan'da ve bayramda 2 maaş ikrimiye olmazsa olmazımızdır.



Asgari maaşın 1500 lira olması olmazsa olmasımızdır







CUMHURBAŞKANI ANAYASAL ÇERÇEVEDE KALACAK







Defalarca söyledim yine söylüyorum. Bir cumhurbaşkanı az konuşur, öz konuşur sabah akşam konuşmaz



Benim meşrutiyetimi tartıştırmam diyorsan o zaman anayasal çerçevede kalacaksın



Anayasayı çiğneyeceksin, taraf tutacaksın sonra bana saygı göstereceksiniz diyeceksin



Biz o tür bir davranışla asla saygı göstermeyiz



Cumhurbaşkanın örtülü ödenek kullanma hakkı yoktur



Cumhurbaşkanı Başbakan'dan ne gizli iş yapacak da örtülü ödene kullanacak?



Kabul etmiyoruz. Bu bir gece yarı önergesidir







BARIŞ EKSENLİ DIŞ POLİTİKA







Barış eksenli bir dış politika... Dünyada barış Türkiye'de barış. Dostluğu, kardeşliği savunuyoruz



Dış politikayı bu eksende oluşturuyoruz. 'Bizim yalnızlığımız değerli bir yalnızlıktır' dedi



Siz kendi kendinize değer veriyorsunuz, bunun bir önemi yoktur. Başka bir ülke size değer veriyor mu?







"GENÇLERİ POTANSİYEL SUÇLU OLARAK GÖRMEYİ KABUL ETMİYORUZ"







Bütün Ortadoğu ile aramızı düzeltmek zorundayız. Bu ülkenin gençliği siyasetçilerden çok çekti, bedel ödedi. Hala gençleri potansiyel suçlu olarak görüyorlar, kabul etmiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz ve umudumuzdur. Anayasa başta olmak üzere önemli düzenlemeler getirmek zorundayız gençlerle ilgili. Meydanları yasaklayan anlayışı da kabul etmiyoruz. Gençler nerede enerjilerini atacaklar, nerede eğlenecekler. Gençlerin en temel özelliği dünyayı düşünmelidir. Yasakçı bir devlet anlayışını kabul etmiyoruz. İnterneti yasaklıyorsun, onu bunu yasaklıyorsun neden yasaklıyorsun? Hiç kimsenin inancı dolayısıyla suçlanmadığı bir Türkiye istiyoruz. Özgür medya istiyoruz. Gazeteci özgürce yazabilmeli. Tutuklu gazeteci istemiyoruz.







"BORAZANLIK YAPAN TRT İSTEMİYORUZ"







Siyasetçi de ondan ders almalı, onu dinlemeli. Medya özgür değilse o halk özgür değildir. Özgür medyayı savunuyoruz. Benim vergimle borazanlık yapan TRT'yi istemiyoruz ve kabul etmiyoruz. Güçlü bir medya istiyoruz, etik değerleri yüksek bir medya istiyoruz, ahlaklı medya istiyoruz. Hele hele havuz medyasının kaynağı kesilmelidir. Birilerini ayakta tutmak için devletin parası harcanmamalıdır.







İş dünyasına sesleniyorum. Ne kadar zorda olduğunuzu biliyorum. Vergi denetimi sopa olarak devletin elinde olmamalıdır. Hükümeti eleştirdi diye işadamının ensesinde boza pişirilmemelidir. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Bizim vergi dairemizde kaydımız yok demeyin. Altına bez alırsınız vergi ödersiniz. Bir tek teneffüs ettiğiniz hava. Geri kalan her şey vergidir. Benim ödediğim vergileri nereye harcadın sen arkadaş? Bunu sormak gerekir







Kesin hesap komisyonu kurulacak. Bütçe paralarının nerelere harcandığının hesabı verilecek. Başkanı anamuhalefetten olacak. Şeffaf bir yönetim istiyoruz. Özgürlükçü bir anayasa… 12 Eylül'ün tortularını temizleyen bir anayasa istiyoruz. 60 madde üzerinde büyük bir uzlaşma sağlandı.







Hiçbir yolsuzluk dosyası asla kapatılmayacak. Eğer dosyalar kapıtılıyorsa parlamento güven kaybeder. Ben açık ve net söyledim. Diğer partiler de ilkelerini bizim ortaya koyduğumuz gibi koysunlar Kabul etmiyorlarsa o ilkeleri de çıksın ortaya söylesinler



Sen onu dedin bunu dedinden uzak, halkı ön planda tutan yeni bir anlayış getiriyoruz. Yurttaşlarımın da buna destek vermelerini rica ediyorum. CHP sorun olan değil, çözümlerin adresidir. Her soruna karşı çözüm üreten bir partidir CHP...







Geçmişte derdiniz ki CHP hep eleştirir, öneri getirmez. CHP dışında bu kadar açık net öneri getiren hangi parti var. Bizim bütün hedefimiz bu ülkenin selameti, güçlü olması