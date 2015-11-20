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KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK SERT KAYYIM TEPKİSİ


KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK SERT KAYYIM TEPKİSİ
Tarih : 20 Kasım 2015, 09:46
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Çok Sert Kayyım Tepkisi(10/10)9


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koza İpek Holding'in ardından bünyesinde 19 şirket ile 100'den fazla marka barındıran Kaynak Holding'e hukuksuz kayyım atanmasına sert tepki gösterdi.



Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Devlet, yüzlerce kişi çalıştıran holdinglere hukuksuz şekilde kayyum atayarak, ülkemizin demokrasi karnesine bir kırık not daha ekliyor. Dünya, ekonomik kalkınma için büyük şirketlerini el üstünde tutuyor, Türkiye ise büyük holdinglerine dolgun maaşlı kayyumlar atıyor. Erdoğan, ‘Bana ihanet ettiler.' diyerek kişisel bir düşmanlık içinde olduğunu kanıtlıyor. Ancak yargı, intikam değil adalet işidir!” ifadelerini kullandı.








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