

Kılıçdaroğlu ise bu eleştirilere "kurumsal olarak böyle bir adım atılmayacak. HDP'nin dilekçesine imza atan olursa ya HDP'ye gitsin ya da istifa etsin" diyerek yanıt verdi.



Bir grup milletvekili "CHP'de teklife hayır oyu veren 110'dan fazla milletvekili var. Anayasa Mahkemesi'ne gidilecekse ve parti yönetimi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyecekse, vekiller olarak imza toplanabilir" dedi. Bazı hukukçu vekillerin karşı çıktığı bu öneriye en sert tepki CHP liderinden geldi.



"YA HDP'YE GİTSİN YA DA İSTİFA ETSİN"