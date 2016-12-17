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kılıçdaroğlu'ndan bombalı saldırıyla ilgili açıklama

KILIÇDAROĞLU'NDAN BOMBALI SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıyla ilgili "Terör konusunda millet olarak dik ve onurlu durursak, teröre boyun eğmezsek, terörü hep birlikte lanetler, hep birlikte karşı durursak bu...

Tarih : 17 Aralık 2016, 14:39
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Bombalı Saldırıyla İlgili Açıklama(5/10)7


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıyla ilgili "Terör konusunda millet olarak dik ve onurlu durursak, teröre boyun eğmezsek, terörü hep birlikte lanetler, hep birlikte karşı durursak bu...



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıyla ilgili "Terör konusunda millet olarak dik ve onurlu durursak, teröre boyun eğmezsek, terörü hep birlikte lanetler, hep birlikte karşı durursak bu olayı aşarız. Hepimiz dik, hepimiz onurlu, hepimiz vakur bir davranış sergilemek zorundayız. Daha önce de söyledim. Toplum olarak, millet olarak, vatandaşlar olarak hep birlikte teröre karşı mücadele edeceğiz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan ve 13 askerin şehit olduğu bombalı araç saldırısıyla ilgili CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. CHP Parti Meclisi (PM) ve TBMM Grubu'nun basına kapalı gerçekleştirilecek toplantısı öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, teröre karşı birlik çağrısı yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kayseri'de yaşanan olay, son derece acı, atlatılması zor bir olay. Sayın Vali'yi, Sayın Başbakan'ı ve Genelkurmay Başkanı'nı aradım. Hem geçmiş dileklerimi hem baş sağlığı dileklerimi ilettim. Olay hakkında bilgi almaya çalıştım. Şundan bütün milletin emin olması lazım. Terör konusunda millet olarak dik ve onurlu durursak, teröre boyun eğmezsek, terörü hep birlikte lanetler, hep birlikte karşı durursak bu olayı aşarız. Teröristler amaçlarına ulaşmak için toplumda yılgınlık yaratmak isterler. Karışıklık yaratmak isterler. Toplumu birbirine düşman etmek isterler. Bu oyuna hiç kimse gelmemeli. Terörün ekmeğine hiç kimse yağ sürmemeli" diye konuştu.



"GÜVENLİK GÜÇLERİNE SIKILAN HER KURŞUN MİLLETE SIKILMIŞ KURŞUNDUR"



Teröre karşı millet olarak mücadele edilmesi gerektiğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Hepimiz dik, hepimiz onurlu, hepimiz vakur bir davranış sergilemek zorundayız. Daha önce de söyledim. Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun, millete sıkılmış bir kurşundur. Yapılan her eylem, millete karşı yapılmış bir eylemdir. O nedenle toplum olarak, millet olarak, vatandaşlar olarak hep birlikte teröre karşı mücadele edeceğiz. Şehitlerimiz var. Biz ne dersek diyelim, ateş düştüğü yeri yakıyor. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu son olur. Türkiye bir daha bu tür olaylarla karşı karşıya gelmez"



 



kaynak:haberler








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