

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Devlet Bahçeli'ye de söylüyorum, Türkiye'yi bölme projesidir başkanlık sistemi" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Aydın'da kurşunla yaralanmasına değinerek, “CHP'ye ve CHP'lilere karşı provokasyonlar bundan sonra daha fazla olacaktır. Şehit cenazesinde benim üzerime kurşun atan, genel başkan yardımcımızın bu şekliyle kurşunlanması, il başkanlarımızın sokak ortasında darp edilmeye çalışılması bizim üzerimize geliyorlar. Bu ülkeye tam demokrasiyi getirmek için eğer bir bedel ödenecekse sözüm sözdür o bedeli önce ben ödeyeceğim. Şu garabete bakın bir bir taraftan PKK saldırılarıyla karşı karşıyayız. Şavşat'ta silahlı PKK saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Yılmayacağız. Kim olursa olsun. Genel başkan yardımcılarımıza karşı benzer saldırı yapılıyor. Ondan da yılmayacağız. Hemen şöyle bir kumpasta kurdular. Bu silahı sıkan ülkücüymüş dediler. Gazeteci soruyor. Ülkücüler Vatanseverdir, biz de vatanseveriz. Bayraklarını severler, biz de bayrağımızı severiz. Biz de vatanseveriz. Eline silah tutuşturulup birisine ateş etmesine sağlayanlar asla ve asla bir ülkünün adamı olamazlar. Onlar kişiliksiz insanlardır. Onlar kullanılmaya müsait insanlardır. Kelepçeyi şeref olarak taşıyacakmış. Kelepçeyi şeref olarak taşıyanlar zaten karanlık insanlardır. Bayrak, vatan, demokrasi, özgür medya niye senin şerefin değil? Bu tür insanlar karanlık insanlardır. Cebine üç beş kuruş para koyduğun zaman yapmayacağı iş yoktur. Bunlar satılık insanlardır. Bize yönelik provokasyonlar konusunda çok dikkatli olmalıyız, sağduyulu olmayız. Aydın'daki güvenlik güçlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aydın valisine, emniyet müdürüne ve savcısına teşekkür ediyorum. Planlı bir saldırı, arkasındaki iradeyi merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.