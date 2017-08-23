CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu NTV'de Oğuz Haksever'in programına konuk oldu. Adalet Yürüyüşü sırasında, dinlendiği karavanda kızıyla yemek yerken çekilen atletli fotoğrafıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi.

"BEN O ŞARTLARDA YETİŞTİM"

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Adalet yürüyüşü pek çok kişinin ezberini bozdu. Önce inanmıyorlardı. Ezberlerin tamamı bozuldu. Gölgede 40 derecede yürüdüm. Siste, yağmurda yürüdüm. Asla ara vermedim. Hergün 3-4 gömlek değiştirdim. O fotoğrafta yapmacıklık, toplu iğne ucu kadar bir şey göremezsiniz. Bu fotoğraf Anadolu'da sıradan bir ailenin fotoğrafı. Ben o şartlarda yetiştim. Ben saraylarda yetişmedim. Hangi koşullardan geldim, milletveikili, genel başkan oldum. Ben evimde de öyleyim. Yetiştiğim şartlar böyle...

"BİZ GARDIROP ATATÜRKÇÜSÜ DEĞİLİZ!"

"Vatandaş Kemal" diye manşet atıldı. Kızıyor köpürüyor. Ne var bında. Benim insanım böyle değil. Tabi senin insanın böyle değil. Vatandaşın durumunu unuttu. Ben gider yer sofrasında otururum. Ben böyle yetİştim. Ben adalet diyorum. O atlet diyor. Evet atletliydim. 40 derecede kızımla oturdum yemek yedim, sıradan sade bir vatandaş gibi. Sıradan sade vatandaş gibi olmakla gurur duyuyorum. Bunun üzerinden kalktı Atatürk dersi verdi. Atatürk'ü tanıyor mu, biliyor mu! Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz!

Kaynak: haberinburada