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KILIÇDAROĞLU'NDAN AHMET HAKAN'A ZİYARET: ÜLKEDE BİR SORUN VAR!


KILIÇDAROĞLU'NDAN AHMET HAKAN'A ZİYARET: ÜLKEDE BİR SORUN VAR!
Tarih : 03 Ekim 2015, 12:45
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hakan'a Ziyaret: Ülkede Bir Sorun Var!(0/10)


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , saldırıya uğrayan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Keşke Hürriyet'e ilk saldırı yapıldığında o vekili de ihraç etselerdi, ölümle tehdit eden iktidar kanadından keşke daha sert eleştiriler olsaydı ama olmadı. Bir şey daha var beklediğimiz, hepimizin beklediği… Bir gazete, önemli bir gazeteci saldırıya uğruyor ve Cumhurbaşkanı makamında oturan kişi sessizliğini koruyorsa bu ülkede bir sorun var demektir' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , geçtiğimiz gün evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Ahmet Hakan'ı ziyaret etti. Ahmet hakan'ın Nişantaşı'nda bulunan evine saat 10.15 sıralarında gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar eşlik etti.



Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Partiden ihraç edilmeleri gayet güzel. Keşke Hürriyet'e ilk saldırı yapıldığında o vekili de ihraç etselerdi, ölümle tehdit eden iktidar kanadından keşke daha sert eleştiriler olsaydı ama olmadı… Bir şey daha var beklediğimiz, hepimizin beklediği… Bir gazete, önemli bir gazeteci saldırıya uğruyor ve Cumhurbaşkanı makamında oturan kişi sessizliğini koruyorsa bu ülkede bir sorun var demektir, kendisine net açık çağrı yapıyorum: Demokrasiyi, özgür basını savunuyorsan tepkini açık ve net ortaya koyacaksın, bu saate kadar sessiz kalması doğru değil. Kendisine diktatör tanımı kullanılıyordu, o tanımı besleyen bir tutum içinde bundan kaçınmasını tavsiye ediyorum." (Hürriyet)








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