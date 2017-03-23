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kılıçdaroğlu'ndan 7 yenilgi eleştirisine yanıt

KILIÇDAROĞLU'NDAN 7 YENİLGİ ELEŞTİRİSİNE YANIT

Katıldığı televizyon programında '7 kez seçim kaybettiniz, yine koltuktasınız, bu tek adamlık değil mi' şeklindeki soruya cevap veren Kılıçdaroğlu 'ben hep seçimle geldim' dedi.

Tarih : 23 Mart 2017, 09:34
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan 7 Yenilgi Eleştirisine Yanıt(9/10)11


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "tek adamlık"la itham eden Kılıçdaroğlu, kendisinin 7 seçim kaybedip halen koltukta oturmasıyla ilgili soruya ise oldukça ilginç bir cevap verdi.



Deniz Zeyrek'in, "7 seçim kaybetti, halen koltukta oturuyor, bu tek adamlık değil mi" şeklindeki eleştirileri hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu "ben hep seçimle geldim" cevabını verdi.



 



kaynak:sabah






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