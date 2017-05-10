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kılıçdaroğlu'ndan 2019'da ortak aday mesajı!

KILIÇDAROĞLU'NDAN 2019'DA ORTAK ADAY MESAJI!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılındaki cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorulara yanıt verdi

Tarih : 10 Mayıs 2017, 10:49
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan 2019'da Ortak Aday Mesajı!(5/10)7


 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki muhalif çıkışlardan, erken seçim ve Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam tartışmalarına; olağanüstü kongrenin toplanmasından, 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına kadar gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi.



Meclis'teki makam odasında Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



SAYGI DUYARIZ: Arzu eden arkadaşların elbette en doğal hakkıdır, genel başkan adayı olabilirler. Salon da tutarım onlara, isterlerse delegeleri davet ederim, gelip konuşma yapsınlar. Benim demokratik standardımda bu var. Yani kavgaya yer yok. İnsanlar gelirler, genel başkanlığa aday olurlar; saygı gösteririz. Kazanırlarsa genel başkan olurlar, saygı duyarız.



KURULTAYLAR PARTİSİ: Olağanüstü ile olağan arasında 5-6 ay fark var. Dün söyledim, “Kurultaylar Partisi CHP” diyorlardı. Şimdi AKP oldu. Son bir yıl içinde kaç tane kurultay yaptılar.



‘SARAYIN PARMAĞI' SÖZÜ: Ben kapalı bir toplantıda bana gelen duyumları milletvekili arkadaşlarımla paylaştım. Yüzde 49'dan bize göre yüzde 50'nin üzerinde iktidar kanadının rahatsızlık duyması kadar doğal bir şey yok. Bu yüzde 49'luk kitleyi, demokrasiyi savunan, demokratik parlamenter sistemi hedefleyen bu grubu dağıtmak isteyecektir, 2019'u hedefleyerek. Bu yüzde 49 sadece bizim değil, diğer partilerin de destek veren diğer sivil toplum örgütlerinin de bu konuda duyarlı olması lazım. Bu demokrasi pastasını büyütmemiz gerekiyor.



CUMA GÖRÜŞECEĞİM: Benim tek başıma, “Biz böyle yapacağız” demem, onların düşüncelerini almadan benim düşünce beyan etmem doğru, şık olmaz. Cuma günü Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim. Sonra diğer siyasi partilerin genel başkanları ile de oturup konuşacağız.



SÜREÇ YENİ BAŞLIYOR: “Hayır paydasında nasıl buluştuk? Şimdi bu görüş birliğinden yola çıkmamız lazım, tek adam rejiminden Türkiye'yi kurtarmamız gerekiyor. Asıl referandum çalışması bana göre 16 Nisan'dan sonra başlamıştır.



 



kaynak:habertürk








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