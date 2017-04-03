Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kılıçdaroğlu'ndan 15 temmuz darbe girişimiyle...

KILIÇDAROĞLU'NDAN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİYLE...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya yöneticileriyle buluştuğu toplantıda flaş açıklamalara imza attı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:09
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz Darbe Girişimiyle...(7/10)4


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya yöneticileriyle buluştuğu toplantıda flaş açıklamalara imza attı. AK Parti içinde 120-150 kadar FETÖ'yle bağlantılı ya da bylockçu milletvekili olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu vekillerin listesinin bulunduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu geliyor” dedi.

 








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  15  Temmuz  Darbe  Girişimiyle    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER