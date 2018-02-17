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Kılıçdaroğlu'na yaptığı gönderme salondakileri kırdı geçirdi!

KILIÇDAROĞLU'NA YAPTIĞI GÖNDERME SALONDAKİLERİ KIRDI GEÇİRDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kemal pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım!" sloganına verdiği "Kardeşlerim oynayacak başka bir şey bulamadınız mı?" yanıtıyla salondakilerin yüzünü güldürdü.

Tarih : 17 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'na Yaptığı Gönderme Salondakileri Kırdı Geçirdi!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de partisinin il genel kongresine katıldı.

"KEMAL PABUCU YARIM ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM"

Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin icraatlarını anlatırken salondan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Kemal pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım!" sesleri yükseldi.

"KARDEŞLERİM SİZ OYNAYACAK BAŞKA BİR ŞEY BULAMADINIZ MI?"

Slogana tebessüm eden Erdoğan, salondakilere yanıt olarak "Kardeşlerim siz oynayacak başka bir şey bulamadınız mı?" karşılığını verdi. Erdoğan'ın sözleri salondakilerin yüzlerini güldürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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