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KILIÇDAROĞLU'NA SÜRPRİZ DANIŞMAN


KILIÇDAROĞLU'NA SÜRPRİZ DANIŞMAN
Tarih : 15 Şubat 2016, 16:59
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Danışman(10/10)7


Ankaragücü spor Kulübü eski başkanı ve iş adamı Cengiz Topel Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışman kadrosuna dahil oldu. Kılıçdaroğlu, Cengiz Topel Yıldırım'ı Başdanışmanı olarak görevlendirdi. Yıldırım, CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu tarafından 52 kişilik anahtar PM listesinden aday gösterilmiş ancak seçilememişti. Adı 2014 Yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla gündeme gelen Yıldırım'ın, parti nezdinde gerekli çalışmaları yapmak üzere, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildiği belirtildi.








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Na  Sürpriz  Danışman    haber

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